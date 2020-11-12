Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила задержан и водворен в ИВС – МВД

Следствием установлены и задержаны все участники драки, в которой погиб 17-летний сын активиста Дулата Агадила Жанболат Агадил, подозреваемый в убийстве изобличен, сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в четверг.

«В настоящее время трое участников драки, в том числе непосредственно подозреваемый в убийстве, водворены в ИВС департамента полиции Нур-Султана. Вина подозреваемых в настоящее время доказана совокупностью собранных по делу доказательств. Подозреваемые в драке, а также подозреваемый в убийстве Агадилова полностью изобличены в совершении особо тяжкого преступления», - цитирует Адилова агентство Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что участники драки были задержаны по горячим следам патрульной полицией.

Как рассказал Адилов, 20 человек, в тои числе Жанболат Агадил, приехали из поселка Талапкер Целиноградского района для выяснения отношений с рабочими столичного ТОО в микрорайон Коктал. 6 ноября между сторонами «был словесный конфликт», а 10 ноября «он перерос в драку, в которой Агадилов получил ножевое ранение, не совместимое с жизнью».

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 99 (убийство двух и более лиц) и части 3 статьи 293 (хулиганство, с применением огнестрельного оружия, совершенное преступной группой). Ход расследования уголовного дела находится на контроле МВД.