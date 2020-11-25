Скончался еще один пострадавший от взрыва в столичном кафе

Количество погибших в результате взрыва газового баллона в одном из столичных кафе возросло до двух человек, сообщает госагентство Казинформ со ссылкой на городское управление общественного здравоохранения.

«Пациент, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в отделении реанимации. У больного была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. С момента поступления в больницу осмотр пациента вели специалисты многопрофильной городской больницы № 2 и Национального центра нейрохирургии. Однако, несмотря на все проведенные лечебные мероприятия, пациента не удалось спасти», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Еще два человека остаются в реанимации.

Взрыв в столичном кафе, располагавшемся в коттедже в микрорайоны Чубары, произошел в минувшую субботу.