100% охват казахстанцев с ограниченными возможностями реабилитацией обеспечат только к 2025 году

Казахстан планирует полностью охватить реабилитацией людей с ограниченными возможностями только к 2025 году, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

«В настоящее время в стране функционирует 40 стационаров – реабилитационных центров, из них 12 новых реабилитационных центров запущены в текущем году через государственный социальный заказ и ГЧП. Охват нуждающихся реабилитационными центрами доведен до 47%», - отметил Нурымбетов.

Министр признал, что вопрос создания реабилитационных центров остается актуальным. Так как в пяти регионах реабилитационные центры стационарного типа вообще отсутствуют, а в трех областях перегружены и не могут принять всех, кому необходима помощь.

«В этой связи во всех восьми регионах на 2021-2023 годы запланировано строительство новых реабилитационных центров стационарного типа. Таким образом, к 2025 году потребность реабилитационных центров будет обеспечена на 100%», - пообещал глава Минтруда и социальной защиты.