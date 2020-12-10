Их функции возложат на руководителей аппарата
Парламент законодательно упразднил институт ответсекретарей

Тамара Вааль, Vласть

В ходе пленарного заседания в четверг сенат принял поправки в Конституционный закон «О правительстве», которым упраздняется институт ответственных секретарей. Их функции будут переданы руководителям аппарата.

«Предлагается исключить из конституционного закона «О правительстве Республики Казахстан» нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закрепить их за руководителями аппаратов в законе «О государственной службе», - сказала председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

Руководителей аппарата, в отличие от ответственных секретарей, будут назначать сами министры, а не президент.

Кроме того, сопутствующими поправками разграничиваются должностные полномочия и ответственность между руководителем аппарата и министром.

Упразднить институт ответственных секретарей предложил в своем послании президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что институт не выполнил свои задачи и не стал эффективным.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Парламент установил механизмы принудительного выдворения иностранцев за пределы Казахстана
Новости
Регистрация партийных списков на выборах в мажилис завершается в Казахстане
Новости
Уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев ужесточат в Казахстане
Просматриваемые
Новости
Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT
Новости
Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
В Алматы бессимптомных больных коронавирусом будут госпитализировать
Новости
Алматы вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса