В Алматы создадут единый центр по озеленению и благоустройству

В Алматы будет создан центр, ответственный за озеленение и создание комфортной городской среды, поручил накануне аким города Дархан Сатыбалды, сообщила его пресс-служба.

Сотрудники центра, считает аким, должны заниматься исключительно озеленением, самостоятельно выезжать на объекты и выявлять участки, требующие вмешательства.

Ранее на этой неделе акимат уже сообщал о создании центра «Жасыл Алматы» для ухода за скверами, бульварами и зелеными зонами. Из сообщений акимата неясно, идет ли речь об одном центре или о разных.

По данным акимата, в этом году в нескольких районах города устанавливается около 300 км автоматической системы полива. При этом выявлены проблемы на 56 участках, где она была установлена ранее.

В ходе инвентаризации в городе выявлено более 16 тыс. сухостойных и аварийных деревьев, из которых более 5 тыс. уже удалено.

Осенью планируется высадка свыше 53 тыс. деревьев, включая 9,3 тыс. крупномеров, компенсационная посадка более 22 тыс. деревьев и создание зеленых зон с 356 тыс. кустарников.

В конце следующего года планируется создать городский питомник, который будет готовить деревья для Алматы, сообщили в акимате города.