Казахстанцы не будут платить комиссии Жилстройсбербанку за использование пенсионных накоплений

Банк принял решение исключить все виды комиссий
Тамара Вааль, Vласть
Жилстройсбербанк намерен обнулить комиссии, связанные с операциями по использованию казахстанцами пенсионных накоплений, сообщили в понедельник в пресс-службе банка.
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