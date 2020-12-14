Казахстанцы не будут платить комиссии Жилстройсбербанку за использование пенсионных накоплений

Жилстройсбербанк намерен обнулить комиссии, связанные с операциями по использованию казахстанцами пенсионных накоплений, сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

«Учитывая высокую социальную ответственность, которая налагается в связи с этим на наш банк, мы хотим объявить, что Жилстройсбербанк планирует обнулить все комиссии, связанные с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат по их целевому назначению», - сообщила пресс-служба банка со ссылкой на председателя правления Ляззат Ибрагимову.

Кром того, ЖССБ не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг по принятию и зачислению единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ.

Использовать свои пенсионные накопления казахстанцы смогут с 1 января 2021 года. Граждане смогут направить средства на улучшение жилищных условий, лечение либо вложить в ценные бумаги.

ЖССБ определен уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений. В начале 2021 года банк планирует запустить онлайн-сервис, через которые люди будут подавать соответствующие заявки. При этом погасить действующую ипотеку или взять новую можно будет в любом банке.