Контрольный пакет акций Жилстройсбербанка останется за государством - предправления банка

Несмотря на приватизацию, государство сохранит за собой контрольный пакет акций «Жилстройсбербанка», сообщила в среду пресс-служба фининститута со ссылкой на председателя правления Ляззат Ибрагимову.

«АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») сообщает о том, что планируется реализация лишь миноритарной части акций банка. Государство останется основным акционером и банк сохранит все свои социальные функции и обязательства. Об этом рассказала председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова по итогам заседания правительства в Астане 16 января 2018 года, в ходе которого рассматривался вопрос о проведении приватизации госпредприятий», - говорится в сообщении.

Ибрагимова отметила, что в своем послании глава государства отдельно отметил эффективность системы жилищных строительных сбережений, которую реализует Жилстройсбербанк. Она сделала жилье доступным для широких слоев населения. И стратегический партнер, которого ищет банк, поможет улучшить работу в этом направлении.

«В его лице мы видим специализированный, стабильный финансовый институт с международным опытом, который обеспечит дальнейшее качественное развитие ЖССБК. От такой сделки в первую очередь выиграют наши клиенты, ведь они смогут получать более технологичные услуги и самые выгодные продукты, - заверила председатель правления.

Она также отметила, что все действующие льготные условия по ставкам кредитования сохранятся в полном объеме. А приход инвестора не повлияет на выплату государственной премии для вкладчиков банка, так как нормы о ее выплате закреплены в законе «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан».

Вместе с тем, банк продолжит свое участие в качестве основного оператора по реализации государственной программы «Нұрлы жер».

Накануне в рамках заседания правительства, заместитель председателя холдинга «Байтерек» Галымжан Таджияков сообщил, что Жилстройсбербанк планируется продать в рамках программы приватизации до конца года.

Жилстройсбербанк был создан в 2003 году. Он предлагает программы накопления и ипотечного кредитования по низким ставкам. Единственным акционером банка является холдинг «Байтерек». О приватизации банка было объявлено два года назад, потенциальный инвестор будет обязан сохранить профиль банка.

На 1 декабря 2017 года банк занимал 11-е место по размеру активов среди коммерческих банков Казахстана.