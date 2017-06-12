Правительство не намерено снижать сумму первоначального взноса для получения жилья по программе «Нурлы жер»

Она останется на уровне 30%
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Правительство Казахстана не планирует снижать сумму первоначального взноса для приобретения квартир и индивидуального жилищного строительства в рамках государственной программы «Нурлы жер», сообщил в понедельник в ходе отчетной встречи с населением министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его мнению, размер взноса в 30% оптимален для того, чтобы граждане не несли большую нагрузку при погашении кредита.
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