Она останется на уровне 30%
Правительство не намерено снижать сумму первоначального взноса для получения жилья по программе «Нурлы жер»
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Правительство Казахстана не планирует снижать сумму первоначального взноса для приобретения квартир и индивидуального жилищного строительства в рамках государственной программы «Нурлы жер», сообщил в понедельник в ходе отчетной встречи с населением министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его мнению, размер взноса в 30% оптимален для того, чтобы граждане не несли большую нагрузку при погашении кредита.

«Правительство, когда разрабатывало проект программы «Нурлы жер» этот вопрос активно рассматривало. Если раньше при получении кредита в «Жилстройсбербанке» первоначальный минимальный взнос был 50%, то в ходе работы, обсуждения с «Байтереком», ЖССБ эта сумма была снижена до 30%», - сказал Касымбек.

По его словам, теперь поступают вопросы от граждан о снижении взноса до15%.

«15% можно сделать, но здесь надо учитывать тогда, что ежемесячные платежи возрастают очень сильно и значительно, и многие вкладчики ЖССБ не смогут потянуть эту нагрузку. Исходя из этого, мы сегодня остановились на цифре 30%. Считаем, что это правильная цифра, объективная. Она даёт возможность, исходя из средней заработной платы в Казахстане, равномерно распределять нагрузку», - выразил мнение министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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