Правительство не намерено снижать сумму первоначального взноса для получения жилья по программе «Нурлы жер»

Правительство Казахстана не планирует снижать сумму первоначального взноса для приобретения квартир и индивидуального жилищного строительства в рамках государственной программы «Нурлы жер», сообщил в понедельник в ходе отчетной встречи с населением министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его мнению, размер взноса в 30% оптимален для того, чтобы граждане не несли большую нагрузку при погашении кредита.

«Правительство, когда разрабатывало проект программы «Нурлы жер» этот вопрос активно рассматривало. Если раньше при получении кредита в «Жилстройсбербанке» первоначальный минимальный взнос был 50%, то в ходе работы, обсуждения с «Байтереком», ЖССБ эта сумма была снижена до 30%», - сказал Касымбек.

По его словам, теперь поступают вопросы от граждан о снижении взноса до15%.

«15% можно сделать, но здесь надо учитывать тогда, что ежемесячные платежи возрастают очень сильно и значительно, и многие вкладчики ЖССБ не смогут потянуть эту нагрузку. Исходя из этого, мы сегодня остановились на цифре 30%. Считаем, что это правильная цифра, объективная. Она даёт возможность, исходя из средней заработной платы в Казахстане, равномерно распределять нагрузку», - выразил мнение министр.