В Казахстане на республиканских трассах установят камеры «Сергек»

В следующем году в Казахстане на республиканских автодорогах установят камеры «Сергек», которые будут выявлять нарушителей, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на председателя правления АО НК «Казавтожол» Улана Алипова.

Он сообщил, что «КазАвтоЖол» планирует внедрить систему, позволяющую фиксировать нарушения и передавать их в единый реестр административных правонарушений.

«Компания "Сергек" будет устанавливать арки, на этих арках будут камеры, и они будут непосредственно выявлять нарушения правил дорожного движения и передавать в единый реестр административных правонарушений. То есть на республиканских дорогах проводится работа по соблюдению безопасности дорожного движения», - рассказал Алипов.

По его информации, такие арки с камерами уже ставят на действующих платных автодорогах республиканского значения, они заработают в марте-апреле следующего года.