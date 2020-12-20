Экс-глава департамента кадров Минобороны осужден на 5 лет за взятку

Ранее антикоррупционной службой окончено уголовное дело в отношении Копбаева по факту получения взятки в мае 2019 года в сумме 200 тыс. тенге «за назначение на офицерскую должность в РГУ «Военный институт Сил Воздушной обороны им. Т. Бигельдинова» в Актобе».

«Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Судом будет внесено представление на имя президента Республики Казахстан о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена «Құрмет», - сообщили в антикоррупционной службе.