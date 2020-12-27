Еще 150 случаев коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане за сутки

За прошедший день в Казахстане зарегистрировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход от нее, еще 107 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 45 415 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, с летальным исходом – 490, выздоровели 32 776 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, а всего 2 249.

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 605 человек (10 456 КВИ+ и 12 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 040 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 565 пациентов. В тяжелом состоянии – 247 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 52, на аппаратах ИВЛ – 48.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в Казахстане достигло 197 142.