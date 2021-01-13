Из 10 человек в списке две женщины
НПК определилась со своими депутатами в мажилис
СЪЕЗД ПАРТИИ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ, ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Vласть

Народная партия Казахстана на съезде в среду определила своих депутатов VII созыва мажилиса.

«После хорошо проведенной предвыборной кампании мы сегодня должны утвердить основной список нашей компании. Из всех, кто претендовал на данное место, у нас сформирован список из 10 человек. Я думаю, что этот список, который мы оглашаем, является как раз самой основой для того, чтобы партия достойно была представлена в мажилисе парламента. Итоги выборов могут быть разными, правда у всех своя, но истина своя. НПК идет в парламент с целью защиты прав людей. То количество голосов, которые отдали за нас, говорят сами за себя», - заявил председатель НПК Айкын Конуров.

По итогам голосования, в мажилис от народной партии Казахстана пойдут трое действующих депутатов: председатель партии 48-летний Айкын Конуров, секретарь партии и бывший кандидат в президенты 59-летний Жамбыл Ахметбеков, а также 60-летняя Ирина Смирнова.

В список также вошли сразу трое представителей объединения URANkz -экс-глава департамента государственных доходов по Павлодарской области 40-летний Айбек Паяев, 46-летний Сергей Решетников, а также бывший руководитель службы «Арыстан» КНБ 60-летний Файзулла Каменов.

Партия также включила в состав депутатов директора административно-хозяйственного управления ТОО «Каратау» в Шымкенте 41-летнего Газиза Кулахметова, модератора экспертной площадки «Кипр» 45-летнего Ерлана Смайлова, советника генерального директора по общим вопросам АО «КазНИИСА» 44-летнего Александра Милютина и директора НИИ проблем экологии 43-летнюю Айжан Скакову.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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