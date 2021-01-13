Активы Нацфонда за 2020 год снизились на $3,1 млрд – Нацбанк

Золотовалютные активы Нацбанка за 2020 год выросли на $6,7 млрд, а вот активы Нацфонда снизились на $3,1 млрд, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

«Несмотря на весьма тяжелый год, золотовалютные активы Национального банка увеличились на 6,7 млрд долларов или почти на четверть и составили на конец года 35,7 млрд долларов», - цитирует Молдабекову пресс-служба регулятора на сайте.

В течение года на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках наблюдалось повышение цен на золото до рекордных значений. Всего за 2020 год цена на драгоценный металл выросла с 1 523 до 1 891 доллара за унцию, или на 24%. В связи с этим портфель золота в составе золотовалютных активов увеличился на $4,7 млрд.

Как отмечает зампред Нацбанка, также существенное увеличение наблюдалось на валютных счетах банков второго уровня в Национальном банке – около $2,6 млрд.

«Влияние положительных факторов было частично нивелировано выплатой госдолга в объеме около 1,4 млрд долларов, а также валютными интервенциями», - проинформировала она.

В декабре, по ее словам, резервы Нацбанка выросли на $3,2 млрд за счет притока валюты в рамках налоговых компенсаций от Карачаганакского консорциума на $1,3 млрд и правительственного займа от Азиатского Банка Развития в объеме 0,9 млрд евро. Из-за роста цены на золото с 1772 долларов за унцию портфель золота также вырос в декабре на $1,6 млрд.

А вот активы Национального фонда снизились с начала 2020 года на $3,1 млрд и, по предварительным данным, на конец 2020 года составили $58,7 млрд.

«Основной причиной снижения активов стало превышение изъятий средств для выделения трансфертов в бюджет над поступлениями, - пояснила Молдабекова. - В очередной раз в 2020 году Нацфонд выполнил свою роль «подушки безопасности». Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен на 2,07 трлн тенге – до 4,77 трлн тенге. Тогда как поступления в Нацфонд за текущий год на фоне низких цен на нефть составили всего 1,4 трлн тенге. При этом положительная доходность по результатам управления Национальным фондом скомпенсировала бóльшую часть нетто-изъятий».

За прошедший год в Нацфонде было приобретено золота на $1 млрд. В результате доля портфеля золота в составе сберегательного портфеля фонда достигла 4,4% или $2,4 млрд. По предварительным данным, в 2020 году инвестиционный доход по активам Национального фонда составил $4,1 млрд долларов или 7,5%.