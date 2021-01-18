В Казахстане с 1 марта подорожают железнодорожные билеты

В Казахстане с 1 марта на 7% подорожают билеты на железнодорожные перевозки по социально значимым сообщениям, сообщает КТЖ.

«Согласно договорам на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, с 1 марта 2021 года предусматривается плановая индексация стоимости перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7% на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях», - говорится в сообщении.

При этом в КТЖ отмечают, что АО «Пассажирские перевозки» проводит комплекс мер, направленных на улучшение условий перевозок пассажиров, в том числе обновление парка подвижного состава и внедрение новых стандартов обслуживания. И в первом квартале этого года ожидается поставка 50 новых вагонов, курсирование которых запланировано по следующим маршрутам: Алматы – Мангистау, Кызылорда – Семей, Алматы – Оскемен, Нур-Султан – Семей.