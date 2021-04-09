Алматы получил еще два транша вакцины от коронавируса

В Алматы накануне поступили 47 тыс. доз вакцины от коронавируса, а в ближайшее время ожидается еще свыше 400 тыс., сообщили в управлении общественного здоровья города.

«Накануне получены 5 и 6 транш вакцин в количестве 18 000 и 29 000 доз. В ближайшие дни ожидается еще несколько поступлений в общем количестве 424 тысячи доз вакцины», - говорится в сообщении.

198 прививочных пунктов развернуты во всех поликлиниках и в частных медцентрах, на 20 объектах (ТРЦ, рынки, ЦОН), а также во Дворце Республики.

«В данное время ведется разъяснительная работа среди населения о записи на вакцинацию, чтобы исключить создание «живых очередей». Запись и получение прививки – по документам, удостоверяющим личность. Чтобы 1 зарегистрированный желающий не приводил с собой целую семью. Каждый записывается отдельно. Таким образом, соблюдается временной алгоритм вакцинации», - отметили в УОЗ.

За прошедшие сутки прививку получили 1 180 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 8 апреля вакцинировано 49 160 человек, из них 12 281 человек получили оба компонента вакцины. Привито медицинских работников – 10 263, педагогов – 8 285, сотрудников правоохранительных структур – 5 982, государственных служащих – 307, лиц с хроническими заболеваниями – 4 567.