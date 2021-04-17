В Казахстане вновь зарегистрировано свыше 2800 случаев коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Страна оказалась близка к рекордному значению, достигнутому 11 апреля − 2842 случая.

В Алматы подтверждено 680 новых случаев, а в столице – 653. Города остаются лидерами прироста.

В Алматинской области с помощью тестов зафиксировано 248 новых случаев, в Карагандинской области – 205, в Актюбинской области – 161, в Шымкенте - 121, в Атырауской области – 119, в Западно-Казахстанской области – 114, в Восточно-Казахстанской области – 98, в Акмолинской области – 89, в Мангистауской области – 76, в Кызылординской области – 75, в Северо-Казахстанской области – 43, в Жамбылской области – 41, в Павлодарской и Туркестанской областях – по 35 заболевших, в Костанайской области - 28.

Всего в стране подтверждено 284 173 случая заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,6 тыс. таких случаев.