Департамент санэпидконтроля Алматы потребовал от Демпартии не проводить митинг

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщил, что предстоящий в субботу митинг незарегистрированной Демократической партии находится под запретом, как и все массовые мероприятия в городе из-за сложной эпидситуации.

«В связи с распространяемыми гражданином Ж. Мамай призывами о выходе на митинг ДСЭК г. Алматы поясняет, что проведение массовых мероприятий запрещено в связи с нахождением города в «красной» зоне по санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Данный запрет содержится в постановлении главного государственного санитарного врача города Алматы от 2 апреля 2021 года за №15 «Об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы». В соответствии с указанным документом на территории города введен запрет на проведение массовых мероприятий», - говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что ранее департамент рекомендовал уполномоченному органу, рассматривающему уведомления о проведении мирных собраний, отказать в проведении данного митинга, а соответствующее письмо с разъясненьями было направлено лидеру Демпартии Жанболату Мамаю.

Ранее Жанболат Мамай анонсировал на 24 апреля митинг против сдачи земли иностранцам в аренду, заявив, что «митинг состоится в любом случае». Информации об отказе или разрешении от акимата города на проведение митинга на его страницах в соцсетях нет.

