4 уголовных дела возбуждено по итогам проведенного в Казахстане ЕНТ

Против четырех студентов высших учебных заведений проводится досудебное расследование из-за сдачи ЕНТ вместо школьников. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила и.о. директора Национального центра тестирования министерства образования и науки РК Наужан Дидарбекова.

«В столице 8 выпускников школ пытались, чтобы вместо них сдали четыре выпускника высших учебных заведений. Это определило Face ID. Соответственно, они не зашли на тестирование. Касательно них возбуждено уголовное дело», - сообщила она.

Всего, по ее информации, за время проведения ЕНТ в текущем году было выявлено 18 подставных лиц. Также 756 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки проноса запрещенных предметов. Среди них – миникамеры, микронаушники, шпаргалки в виде маски и сотовые телефоны вместо стелек. За нарушение правил поведения ЕНТ удалены 1 305 человек, их результаты аннулированы.

Всего в ЕНТ приняли участие 145 278 абитуриентов, средний балл составил 65,08, пороговый балл набрал 88 101 человек, или 60,6%, не преодолели – 57 187 детей, или 37,4%.