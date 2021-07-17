В Алматы и столице подходы к акиматам блокированы полицией

В Алматы и столице перед началом объявленного митинга против обязательной вакцинации блокированы подходы к акиматам, передают корреспонденты Vласти.

В Алматы площадь Республики наводнена силовиками, закрыты все кафе в торговом центре «Алмалы». Полиция не пускает к акимату даже журналистов.

«Акимат закрыт на карантин», - заявляет полицейский и ссылается на «приказ начальства».

Также в районе площади Республики перестал работать мобильный интернет.

В столице подходы к зданию акимата полностью блокированы, закрыта площадь перед Конгресс-холлом, а также подземный переход от него к ЦУМу и дальше к акимату.

У здания ЦИка полиция задержала мужчину, причем неясно, намеревался ли он участвовать в митинге или просто находился здесь.

Позднее в Алматы полиция задержала двух человек на подходах к площади Республики - неясно, намеревались они участвовать в митинге против принудительной вакцинации или просто шли мимо.