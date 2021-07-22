От коронавируса и пневмонии скончались еще 77 человек

На 20 июля в Казахстане зафиксировано 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 58 917 случаев пневмонии, скончались за все время 3 575 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 64 человека, а всего – 5180.

На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 67 475 человек (65 808 КВИ+ и 1 667 КВИ-), из них в стационарах – 20 526, на амбулаторном уровне – 46 949. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 190 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 272, на аппаратах ИВЛ – 168.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 568 915.