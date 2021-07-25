МИСК сообщает о преследовании своих наблюдателей неизвестными и попадании их личных данных к КНБ

Молодежная информационная служба Казахстана, организовавшая независимое наблюдение на выборах сельских акимов в 5 областях, сообщила о преследовании своих наблюдателей неизвестными в Туркестанской области. Кроме того, личные данные некоторых наблюдателей попали к сотрудникам Комитета национальной безопасности.

Неизвестные начали слежку за корреспондентами МИСК в Туркестанской области по дороге на другой избирательный участок: «Когда сели в машину, нашему таксисту позвонили с базы и спросили, куда нас везут. Он начал интересоваться, зачем им эта информация. С базы таксистов ответили, что следом за нами выехала чёрная машина. Мужчины из этой машины узнавали, куда мы едем, сказали, что наши знакомые».

На участке в селе Бесагаш Алматинской области председатель передала данные сотрудников МИСК сотруднику КНБ: «Во время проверки перед входом на участок председатель сфотографировала все документы наших коллег и отправила их кому-то через мессенджер. Позже выяснилось, что получатель – сотрудник КНБ. Её слова об этом удалось записать на диктофон».

В Карагандинской области корреспондентку МИСК вызвали на беседу из «службы молодёжной политики»: «Девушку срочно вызвали в университет, который она уже закончила, на беседу, как выяснилось на месте, с неким Алибеком из «службы молодёжной политики. После случившегося ехать на участок для освещения выборов девушке запретили родители».

В селе Жибек Жолы Туркестанской области не хотели пускать на участок корреспондентов из города, поскольку на нем уже было двое местных наблюдателей. Избирательная комиссия удивилась их приезду: «Это было основным их доводом не пускать нас. Мол, мы не из села и находиться здесь не имеем права. Сейчас по телефону с кем-то говорят, до сих пор не доверяют нашему присутствию».

Наблюдатели были также недопущены на избирательные участки №414 и №415 в селе Чапай Алматинской области МИСК. «Из-за того, что в уставе МИСК не прописано наблюдение, председатели комиссий не позволяет нашим коллегам зайти на территории участков», − объяснили в организации.

Пенсионерка из села Мамлютка Северо-Казахстанской области рассказала, что «на выборы не зовут – больше заставляют». Для пенсионеров никаких агитаций, по ее словам, не было, за кого голосовать – она не знает.

Upd 15:49. Село Аксу исправлено на село Жибек Жолы из-за ошибки в первоисточнике новости

Upd 16:15. О нарушениях также сообщили общественный фонд «Еркіндік қанаты» и корреспонденты Радио Азаттык.

На видео, снятом руководителем фонда «Еркіндік қанаты» Еленой Швецовой, другая наблюдательница фонда Дана Буралкиева рассказывает, что женщина, представившаяся наблюдателем на избирательном участке поселка Акбулак Акмолинской области, на самом деле является сотрудницей школы, о чем призналась ей местная комиссия. Выяснилось, что женщина трудится техничкой в школе Акбулака.

Журналист Амангельды Батырбеков сообщил, что стал свидетелем нарушения на выборах на участке 659 в селе Куркелес Туркестанской области. По его словам, член избиркома Салиха Толымбекова вручила избирателю два бюллетеня. На видео, опубликованном журналистом, человек, проголосовавший дважды, признается, что «во второй раз проголосовал за свою мать».

Житель села Оразак Акмолинской области Асылбек Рамазанулы сообщил Азаттыку, что его не допустили на участок как наблюдателя «из-за того, что не было ПЦР-теста».

В Чапаевском сельском округе Илийского района Алматинской области председатель избиркома Жадыра Окасова попыталась не пустить журналиста Азаттыка на участок, сказав, что в редакционном задание корреспондента не указано «достаточных оснований» для освещения выборов. Окасова позволила вести съемки и передавать информацию с участка после «консультации по телефону».

На некоторых участках наблюдателям «не хватило места». В сельском округе Коктерек Байдибекского района Туркестанской области на участке 179 в качестве наблюдателей зарегистрировались семь человек, но избирком подготовил только пять мест. Позднее корреспонденту Азаттыка сообщили, что всего комиссия подготовила четыре места, «как того требуют ограничения из-за пандемии». На участке решили, что семь зарегистрированных наблюдателей могут заходить на участки по очереди.