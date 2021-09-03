Решение необходимо принимать на площадке Совбеза ООН
Отношение к «Талибану» будут предопределять торговые отношения Казахстана и Афганистана – Токаев
Фото РИА Новости

Тамара Вааль, Vласть

Президент Касым-Жомарт Токаев уклонился от ответа, будет ли Казахстан признавать власть «Талибана», так как вопрос «деликатный и требует осторожности». При этом в ходе Восточного экономического форума он заявил о том, что это также прерогатива Совета безопасности ООН.

«Вопрос деликатный (признавать или не признавать «Талибан» – V). Он требует также осторожности. Я сегодня три раза говорил, что мы будем внимательно наблюдать за действиями движения «Талибан». Вот от этого все зависит. Но опять же, будучи реалистами, мы утверждаем, что талибы пришли надолго к власти в этой стране. И будем исходить из этого. Как я уже сказал, мы торгуем традиционно с Афганистаном. И это тоже фактор, который будет предопределять наше отношение к режиму», - заявил Токаев.

Вместе с тем он добавил, что принятые в 2003 и 2011 годах резолюции Совета безопасности ООН признали движение «Талибан» вне закона, поэтому если подходить к вопросу о признании движения, «естественно, мы должны обратить самое серьезное внимание на эти две резолюции».

«И здесь роль постоянных членов Совбеза – России, Китая, США, Франции и Великобритании – имеют решающее значение. Я думаю, что мы опять возвращаемся на площадку ООН, а это очень существенно», - считает президент Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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