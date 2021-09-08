342 новых случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 6 сентября в Казахстане зарегистрировано 342 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 человек скончались, 150 человек выздоровели.

Всего за время пандемии заболели пневмонией 71 646 человек, скончались – 4 597 , выздоровели – 59 282.

От коронавирусной инфекции на 6 сентября скончались 72 человека, а всего за время пандемии – 9 987.

На 8 сентября лечение от КВИ продолжают привлекать 87 015 человек (79 248 КВИ КВИ+ и 7 767 КВИ-), из них в стационарах находятся 18 333 пациента, на амбулаторном уровне – 68 682. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 377 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 378, на аппаратах ИВЛ – 197.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло в стране 895 764.