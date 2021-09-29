Это один из приоритетов пятилетнего военного плана страны
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Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету
Фото: KCNA / Reuters

КНДР провела первые испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», которую разработала Академия военных наук страны, сообщает РБК со ссылкой на ЦТАК. Разработка гиперзвуковой ракеты – один из приоритетов пятилетнего военного плана.

Пуск новой ракеты осуществили утром 28 сентября на одном из полигонов в провинции Чагандо на севере страны. В ходе испытаний были протестированы технические показатели ракеты, военные подтвердили ее маневренность, стабильную работу двигателя и топливной системы.

Разработка гиперзвуковой ракеты «имеет большое стратегическое значение для науки и техники страны и укрепления ее мощи», отмечает ЦТАК. Это один из пяти приоритетов пятилетнего военного плана, принятого по итогам 8-го съезда Трудовой партии Кореи в январе этого года.

28 сентября Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила как минимум одну ракету в сторону Японского моря. Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны. Япония осудила прошедшие в КНДР испытания, заявив, что это представляет серьезную угрозу миру и безопасности для всего региона. В США в свою очередь заявили, что это «подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной программы вооружений КНДР».

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