150 новых случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 7 октября в Казахстане зарегистрировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровели.

Всего зарегистрировано 77 056 случаев пневмонии, летальных случаев – 4 900, выздоровели 64 824 человека.

От коронавирусной инфекции на 9 октября зафиксировано 30 летальных случаев, а всего – 11 489.

На 9 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 250 человек (46 918 КВИ+ и 7 332 КВИ-), из них в стационарах – 9 384, на амбулаторном уровне – 44 866. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 703 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 203 пациента, на аппаратах ИВЛ – 135 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 979 117.