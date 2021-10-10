На складе инженерных боеприпасов близ Тараза вновь произошел взрыв

На складе инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области около 7:20 утра произошло срабатывание взрывоопасного предмета, который ранее был поврежден пожаром. Работы на территории склада в это время не проводились, людей поблизости не было, повреждения зданиям и строениям также не нанесено, сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная», − говорится в сообщении ведомства.

Минобороны не исключает подобных случаев в дальнейшем. Кроме того, на территории склада продолжится контролируемое уничтожение боеприпасов. Сейчас ведутся работы по очистке технической территории, где 26 августа произошел пожар.

Вечером 26 августа в воинской части под Таразом загорелись склады с боеприпасами. В результате взрывов 98 человек получили ранения, 17 – погибли. Через несколько дней после трагедии министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку, которую принял президент. Как сообщали в Минобороны, часть взорвавшихся боеприпасов, нетронутых пожаром, была вывезена из Арыси.