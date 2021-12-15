Депутат обнаружил ошибку в методике расчета порога достаточности пенсионных накоплений

В методике расчета новых порогов достаточности пенсионных накоплений по некомпетентности или осознанно сделана ошибка, заявил депутат мажилиса от правящей партии Аманжан Жамалов в среду. Он попросил главу правительства Аскара Мамина, пересчитать все показатели, а также наказать ответственных за разработку методики.

«Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года, не соответствует нормам закона «О пенсионном обеспечении». Согласно подпункту 15-1) статьи 1 закона, порог минимальной достаточности - это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Однако, в Методике используется показатель минимального размера заработной платы. Таким образом, в методике банально некомпетентно, либо осознанно сделана методологическая ошибка, которая привязывает пороги к размеру минимальной заработной платы вместо показателя минимальной пенсии 46 302 тенге, что привело к увеличению минимальных порогов достаточности в среднем от 64% до 83%», - заявил Жамалов.

Кроме того, по словам депутата, у ЕНПФ существует конфликт интересов при расчете минимальных порогов достаточности. В частности, фонд, как держатель пенсионных активов, «не заинтересован в изъятиях населением своих накоплений». Поэтому, считает Жамалов, расчет минимальных порогов достаточности не может входить в полномочия ЕНПФ, этим должно заниматься министерство труда и социальной защиты населения, которое ответственно за реализацию политику в сфере социального обеспечения. А ЕНПФ может осуществлять лишь операторские функции - ведение пенсионных счетов, зачисление пенсионных взносов, выплата накопительной пенсии.

В этой связи депутат попросил премьер-министра оказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности, пересчитать пороги минимальной достаточности на 2022 год, используя размер минимальной пенсии, согласно закону о пенсионном обеспечении, закрепить полномочия по расчету порогов достаточности за Минтруда как за уполномоченным органом.

Кроме того, необходимо до конца этого года выполнить поручение президента о возможности перечисления пенсионных накоплений на депозит в «Отбасы банк» и дать разъяснение по сокращению срока использования пенсионных накоплений с 45 до 20 дней, а также провести служебное расследование и наказать ответственных за разработку методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.