В Казахстане прошли ревакцинацию 300 тыс. человек

По данным министерства здравоохранения, в Казахстане ревакцинировано от коронавируса 303 тыс. человек. Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что для коллективного иммунитета этого недостаточно, с учетом угрозы нового штамма коронавируса.

Как сообщил на заседании правительства в среду и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, первым компонентом вакцин привито более 8,9 млн человек, или 78,3% подлежащего взрослого населения, вторым компонентом привито более 8,4 млн человек, или 73,8%. А от численности населения это 48,1% и 44,5% соответственно. Вакциной Pfizer на сегодняшний день первым компонентом привито 187 315 подростков и 47 786 беременных и кормящих женщин, а вторым компонентом вакцинировано в целом 66 017 человек. При том, что Казахстан закупил 4 млн доз этой вакцины.

Ревакцинацию в стране в целом прошли 303 тыс. граждан. Напомним, что ревакцинация началась 22 ноября среди медиков, педагогов, полицейских и других уязвимых групп, а с 8 декабря Минздрав разрешил ревакцинироваться всем желающим.

«В целом пока еще недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Особенно обращаю внимание министерства здравоохранения и акиматов регионов на увеличение темпов вакцинации и ревакцинации», - в свою очередь почеркнул премьер-министр Аскар Мамин.

Он напомнил, что во многих странах начинается очередная волна заболеваемости из-за нового штамма, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.