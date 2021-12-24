Бекшин уходит на пенсию

Пенсионного возраста он достиг еще год назад
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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