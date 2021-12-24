Пенсионного возраста он достиг еще год назад
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Бекшин уходит на пенсию
Фото Службы центральных Коммуникаций

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Бекшин достиг пенсионного возраста еще год назад - 5 января 2021 года ему исполнилось 63 года, однако его контракт был продлен. Свой пост он покинет с 7 января следующего года, но уже с понедельника будет в отпуске, уточнили агентству в департаменте санэпиднадзора.

Жандарбек Бекшин проработал в системе санэпиднадзора более 30 лет, несколько раз занимал пост главного санитарного врача Казахстана, покинул эту должность в марте 2020 года. Спустя месяц стал главным санврачом Алматы.

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