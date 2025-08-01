За первое полугодие население Казахстана выросло на 104 тыс. человек

В первом полугодии 2025 года население Казахстана выросло на 104,4 тыс. человек или 0,51%, следует из данных бюро национальной статистики. К 1 июля население страны достигло 20 387,8 тыс. человек.

Прирост населения в Казахстане в этом году остается существенно медленнее, чем в предыдущие годы. При этом сразу в половине регионов страны население продолжает сокращаться.

Прирост выше среднереспубликанского уровня в первом полугодии показали только пять регионов: Астана (+3,12%), Шымкент (+1,72%), Алматы (+1,21%), Алматинская область (+1,15%) и Мангистауская область (+0,96%). Еще в пяти регионах прирост был ниже среднего по стране – Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

Во всех остальных регионах Казахстана наблюдалось снижение населения, в том числе в южных и густонаселенных Туркестанской и Жамбылской областях – за счет высокой эмиграции. Жители покидают эти регионы, переезжая в мегаполисы.

Самая высокая убыль населения зафиксирована в первом полугодии в Северо-Казахстанской области (-0,79%), области Абай (-0,56%) и области Жетысу (-0,47%).

В двух областях – Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской – наблюдалась естественная убыль населения, когда смертность превышала рождаемость. В остальных регионах фиксируется естественный прирост населения.

При этом миграционный прирост населения остается положительным всего в пяти регионах Казахстана – трех мегаполисах, а также в Алматинской и Мангистауской областях. В остальных областях уезжающих больше, чем пребывающих.

Городское население в первом полугодии выросло на 0,99% и достигло 12 899 тыс. человек, а сельское население сократилось на 0,29% до 7 488 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане достигает 63,3%, сельского – 36,7%.