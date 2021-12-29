На новогодние праздники на большей части Казахстана будет без осадков, на севере, востоке и в центре страны ожидаются морозы до -35°С, сообщает «Казгидромет».

«Обширный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидается погода без осадков, а также морозы до 35 градусов на северо-западе, севере, центре и востоке страны», - говорится в прогнозе.

Но 30 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке – сильный снег с метелью. 31 декабря на западе, а 1 января на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (снег, дождь). Также по республике ожидаются туманы, усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке и востоке порывы 23-28 м/с, в Алакольском районе Алматинской области – 30 м/с и более.