Парламент не рассматривает вопрос отмены неприкосновенности Назарбаева и членов его семьи – Кошанов

У депутатов парламента нет планов инициировать отмену закона «О лидере нации», который дает неприкосновенность Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, заявил в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов.

«В планах мажилиса нет (отменять закон – V), и почему мы должны отменять? Закон был принят. Это историческая личность, историческую роль Елбасы никто, я думаю, не оспаривает, и глава государства неоднократно высказывался на этот счет», - заявил Кошанов.

Вместе с тем он напомнил, что парламент уже внес в законодательство ряд изменений, по которым исключено право Назарбаева пожизненно возглавлять Совет безопасности, Ассамблею народа Казахстана, а также согласование с первым президентом внешней и внутренней политики. «Осталась норма о статусе Елбасы, но это конституционная норма. И вопрос так не стоит (об отмене – V). Вопрос никто не ставит», - констатировал спикер мажилиса.