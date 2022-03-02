Алматинская резиденция президента будет снесена

Берик Уали, пресс-секретарь президента Республики Казахстан сообщил в Facebook о том, что служебная резиденция главы государства, пострадавшая во время январских событий, будет снесена.

«По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы разрушили и подожгли во время январских событий, будет снесена. На ее месте разобьют парк для горожан», — написал Берик Уали.

Напоминаем, что это здание начали строить еще во времена КазССР, в нем должен был размещаться музей Ленина. В 1993 году здание продолжили возводить уже как резиденцию президента. 22 года назад сооружение внесли в реестр памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения.