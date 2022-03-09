Более 470 мирных жителей погибли за две недели войны в Украине – ООН

С 24 февраля в Украине погибли минимум 474 мирных жителя, сообщает центр новостей ООН. Более 2 млн человек бежали из страны.

«С момента, когда Россия начала наступление 24 февраля на территории Украины, по словам Верховного комиссара, погибли по меньшей мере 474 мирных жителей, 861 – получили ранения. Точное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного выше данных, которые имеются на сегодняшний день», - говорится в сообщении на сайте центра.

Как отметила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троселл, большинство жертв среди гражданского населения вызвано авиаударами и использованием российскими войсками взрывных устройств с широким радиусом действия, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В результате также повреждены или полностью разрушены сотни жилых домов во многих городах, в том числе в Чернигове, Харькове, Херсоне, Мариуполе и Киеве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, произошли 16 случаев нападения на медицинские учреждения, в результате которых 9 человек погибли и 16 получили ранения, в том числе медицинские работники. В восточной части Украины пациентам трудно получить доступ к медицинским учреждениям не только из соображений безопасности, но и из-за поврежденной инфраструктуры.

Накануне Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет вновь призвала к прекращению огня в Украине, а гуманитарные учреждения системы организации заявили, что в Украине складывается «апокалиптическая» ситуация. В частности, Координационный офис ООН по гуманитарным вопросам заявил о необходимости срочно организовать эффективную систему обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей и доступа сотрудников гуманитарных организаций.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке, выступая на брифинге в Женеве сообщил, что руководство ООН продолжает предпринимать усилия по достижению соглашения о безопасном проходе автоколонн. Переговоры ведутся с обеими сторонами конфликта: «Со вчерашнего дня в Москве находится делегация УКГВ, которая поддерживает контакт с российскими властями, в том числе с министром обороны. Вчера они провели первую встречу, а сегодня переговоры продолжились».

Представитель Международного комитета Красного Креста Юэн Уотсон заявил, что у простых людей в Украине заканчиваются предметы первой необходимости. И «самое главное сейчас, чтобы до этих людей дошла спасительная помощь, (…) чтобы гуманитарная помощь как можно скорее попала в Мариуполь и другие города, которые находятся сейчас в эпицентре конфликта».

По последним данным Международной организации по миграции (МОМ), число беженцев с Украины продолжает расти: в соседние государства бежали уже более 2 млн человек, среди них 103 тыс. граждан третьих стран. По информации УВКБ, более 1 млн украинцев бежали в Польшу.