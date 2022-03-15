Сменился глава Jusan Bank

Сегодня совет директоров АО «First Heartland Jusan Bank» назначил нового председателя правления вместо Айбека Кайыпа, руководившего банком с 2019 года. Новым главой банка стал Нурдаулет Айдосов.

«Недавно Айбек Кайып обратился к совету директоров с просьбой освободить его от текущей управленческой деятельности и перевести на другую позицию, требующую меньшего вовлечения, в связи с намерением продолжить дальнейшее профессиональное развитие, и совет принял его заявление», - цитирует пресс-служба банка председателя совета директоров Шигео Катсу.

В свою очередь Нурдаулет Айдосов пообещал «справиться с вызовами растущей волатильности на международных рынках, укрепить доверие растущей клиентской базы и ускорить корпоративное развитие».

Нурдаулет Айдосов родился в 1987 году. Имеет три высших образования в сферах финансов и юриспруденции, в том числе степень MBA в Warwick Business School (Великобритания). Начал профессиональную карьеру в HSBC Bank Kazakhstan, имеет более 14 лет опыта в казахстанских и международных финансовых организациях. С 2019 года занимал должность председателя правления АО «Jusan Invest», совмещая ее с позицией управляющего директора блока Private Banking в Jusan Bank.

Jusan Bank входит в число крупнейших банков Казахстана. В результате интеграции с «АТФ Банком» по итогам прошлого года активы банка выросли на 59% и составили 2,6 трлн тенге. По состоянию на 1 января 2022 года ссудный портфель составил 1,06 трлн тенге, а портфель вкладов превысил 1,48 трлн тенге. Среди двух десятков БВУ по объемам кредитного и депозитного портфелей Jusan Bank занимает шестую позицию.