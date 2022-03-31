Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию о работе на условиях неполного рабочего времени

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)». Как пояснил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, документ регламентирует вопросы защиты прав, интересов работников, занятых неполное рабочее время, вопросы безопасности охраны труда, защиты материнства, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, недопущение дискриминации в области труда и занятий.

«Настоящая конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий. По данным бюро национальной статистики по итогам четвертого квартала 2021 года, около 470 тысяч работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты не менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности», - рассказал Шапкенов.

Согласно конвенции под термином «трудящиеся, занятые неполное рабочее время» подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время, и находящийся в сравнимой ситуации. Документом предусмотрено, зарплата таких работников должна быть не меньше чем рассчитываемая теми же методами основная зарплата работников, занятых полное рабочее время, а взносы в систему социального обеспечения должны рассчитываться пропорционально продолжительности рабочего времени.

Вместе с тем министр отметил, что в национальном законодательстве нет ограничения прав работников, занятых неполное рабочее время, по сравнению с работниками, занятыми полное рабочее время. В частности, выплата по потере доходов из системы обязательного социального страхования напрямую зависит от размера среднемесячного застрахованного дохода работника и стажа его участия в системе.