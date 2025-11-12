Председатель профсоюза работников Наццентра переработки минерального сырья заявил о давлении

Председатель профсоюза работников Национального центра по комплексной переработке минерального сырья (НЦ КПМС) Дмитрий Литвин заявил о давлении. В середине октября управление полиции Ауэзовского района Алматы возбудило уголовное дело после того, как работодатель заявил о факте подделки постановлений профсоюза, рассказал Литвин накануне во время пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека (КМБПЧ).

По словам Литвина, профсоюз был создан в середине февраля 2025 года для защиты прав работников «НЦ КПМС». После назначения Аскара Нургалиева исполняющим обязанности генерального директора в январе 2025 года, на предприятии стали возникать трудовые споры. Работников отправляли в отпуска без содержания, им также задерживали выплату заработных плат.

После обращения профсоюза в суды руководство Наццентра неоднократно получало штрафы за несвоевременную выплату зарплат. Это, по мнению Литвина, побудило работодателя начать оказывать давление на профсоюз.

В конце марта Литвин получил уведомление с подписью Нургалиева о том, что с 1 апреля 2025 года занимаемая им должность,«возможно, будет сокращена» и трудовой договор с ним «будет расторгнут». Согласно изданному приказу об увольнении, Литвин был сокращен 5 мая.

«[После получения уведомления об увольнении, в момент переговоров в рамках согласительной комиссии], комиссия встала на сторону руководства. Хотя мы писали заявление о том, что, в соответствии с законом, в состав согласительной комиссии должен войти вышестоящий профсоюз», — подчеркнул председатель профсоюза.

В конце июля Литвин подал иск в суд с требованием восстановить его на рабочем месте, а также выплатить задолженность по зарплате (1,4 млн тенге) и моральный ущерб в связи с незаконным увольнением (2 млн тенге). Слушания начались в октябре.

«Представитель “НЦ КПМС” с самого начала стал говорить, что профсоюз незаконен и устав его тоже. Хотя все эти документы были зарегистрированы в министерстве юстиции. Потом судья неожиданно пропал, перестали назначаться заседания. Когда они возобновились, “НЦ КПМС” стал требовать больше внутренних документов профсоюза. Началось активное вмешательство в нашу деятельность», — заявил Литвин.

Как утверждает Литвин, по мнению руководства «НЦ КПМС», в некоторых постановлениях профсоюза была подделана подпись. В связи с этим представитель предприятия Николай Германов подал заявление в полицию с требованием провести почерковедческую экспертизу внутренних документов профсоюза. Полиция возбудила уголовное дело, признав «НЦ КПМС» потерпевшей стороной.

Предметом интереса «НЦ КПМС» стали постановления о принятии первичной профсоюзной организации на профсоюзное обслуживание Алматинского филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания». Эти постановления были подписаны членами президиума РОО Александрой и Игорем Ушаковыми.

По словам Литвина, после возбуждения уголовного дела ни он, ни другие подписанты постановлений не вызывались в полицию для дачи показаний.

«Я никаких претензий по поводу [своей] подписи не имею. Почему Германов выступает с подобными заявлениями, я не знаю. Я рассматриваю это как давление на меня, на профсоюз, на Дмитрия Литвина. Это сделано для того, чтобы дискредитировать нас и нашу работу», — заявила во время пресс-конференции присутствовавшая на ней Александра Ушакова.

Литвин ещё раз подчеркнул, что эти документы прошли процедуру регистрации в министерстве юстиции. Но безотносительно этого они никак не ставят под вопрос законность создания первичной профсоюзной организации, которое инициировали работники «НЦ КПМС». Равно как и назначение Литвина председателем, которое произошло в результате голосования работников-членов профсоюза, куда входило 20 человек.

«Возбуждение подобного уголовного дела — странный шаг. Признание потерпевшим РГП, которое никак не могло пострадать от профсоюза — тоже. Возможно, это такая попытка оказать давление на профсоюз. Управление полиции Ауэзовского района и “НЦ КПМС” решили запретить гражданам право на свободу объединения и независимость профсоюзов», — сказал Литвин во время пресс-конференции.

Отвечая на запрос «Власти», генеральный директор «НЦ КПМС» Аскар Нургалиев пояснил, что причиной задержки зарплат стала нехватка средств на расчетном счету предприятия. Новое руководство обнаружило ее с началом исполнения своих обязанностей.

«Было введено правило ежедневной отчетности о проделанной работе для определения объема занятости каждого работника. По результатам этой проверки было выявлено, что численность трудящихся превышала количество выполняемой работы. Поэтому было принято решение об упразднении юридического отдела», — заявил гендиректор.

Нургалиев отрицает, что руководство оказывает давление на профсоюз работников «НЦ КПМС». По его словам, многие сотрудники вступили в профсоюз по указанию руководителей отделов. При этом многим из них не объясняли для чего это нужно. Работники старшего поколения, добавил Нургалиев, согласились вступить и агитировали вступать подчиненных «по воспоминаниям со времен СССР».

«После прояснения ситуации с заработной платой и сокращении отделов АУП, работники писали заявления о выходе из профсоюза, так как необходимость в нем отпала. Давления со стороны РГП на сотрудников не было», — объяснил гендиректор.

Нургалиев подтвердил, что представитель «НЦ КПМС» подал ходатайство в суде о назначении почерковедческой экспертизы постановления о включении профсоюза работников «НЦ КПМС» в состав РОО.

«Литвиным и его представителем Андреем Ушаковым в суд были представлены постановления филиала РОО, в которых значительно отличаются подписи членов президиума, что говорит о подложности данных документов, — полагает он.

Гендиректор подчеркнул, что руководство «НЦ КПМС» не согласно с исковыми требованиями Литвина и считает, что он «злоупотребляет своим правом».