Потепление в апреле ставит под угрозу подтопления 157 населенных пунктов – МЧС

Потепление, которое ожидается в апреле в ряде регионов Казахстана, может повлечь за собой угрозу подтопления 157 населенных пунктов, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр по ЧС Юрий Ильин. Он отметил, что период снеготаяния ожидался в марте, однако «март принес сюрпризы».

«На сегодняшний день по информации, которой мы располагаем, объем накоплений влагозапасов уменьшился и меньше средних многолетних значений в ряде регионов. Прежде всего – это Карагандинская область, по реке Есиль – Акмолинская область, Колутон, Селекты – Акмолинская область, Каргалы – Актюбинская, а также по реке Жабай. В пределах нормы – на территории Западно-Казахстанской области по реке Утва и несколько выше значений мы фиксируем в бассейне реки Есиль – это до Сергеевского водохранилища Акмолинской области, непосредственно Северо-Казахстанская область и река Нура Карагандинского региона», - рассказал Ильин.

По его словам, сейчас плюсовая температура приводит к более активному процессу таяния снега, и это вызывает у МЧС «некоторую настороженность».

«В плане того, что этот период снеготаяния мы активно ожидали в марте, но нам март принес некоторые сюрпризы. И сейчас мы активно ведем работу, связанную с подготовкой водохранилищ к накоплению и пропускам паводковых явлений», - пояснил министр.

Кроме того, недавнее усиление ветра спровоцировало образование ледяных торосов на территориях Кызылординской, Алматинской, Карагандинской областей по озеру Балхаш, также спасатели отмечают выпадение большого количества снега в горной местности в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей.

«Мы заранее предупреждаем, что при повышении температур возможно формирование интенсивного стока по горным рекам и самопроизвольный сход лавин. Поэтому в предстоящие выходные дни мы просим жителей воздержаться, проживающих в горной местности, от походов в горы, чтобы не оказаться в зоне схода снежных лавин. Соответствующее предупреждение и ограничение на посещение непосредственно горной местности будет (еще разослано – В.)», - предупредил Ильин.

В целом, по данным МЧС потепление на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей ожидается в течение ближайшей недели. Это будет способствовать началу интенсивного снеготаяния и ледохода, что может повлечь за собой угрозу подтопления 157 населенных пунктов в этих регионах, угроза подтопления с которых не снята.