Более 1,5 тыс. мирных граждан Украины погибли с 24 февраля – ООН

За период боевых действий, которые российская армия ведет на территории Украины, с 24 февраля до полуночи 5 апреля, управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1 563 убитых и 2 213 раненых.

«Всего 1 563 убитых (379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 817 взрослых, чей пол пока неизвестен). Всего 2 213 раненых (254 мужчины, 196 женщин, 44 девочки и 40 мальчиков, а также 88 детей и 1 575 взрослых, чей пол пока неизвестен)», - говорится в сообщении на сайте ООН.

В Донецкой и Луганской областях погибли 487 человек, ранены – 1 080; на контролируемой правительством территории – 420 убитых и 821 раненый; на территорий, подконтрольной самопровозглашенным «республикам», – 67 убитых и 259 раненых. В других регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, – 1 076 убитых и 1 133 раненых.

По данным УВКПЧ, «к большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары». При этом реальные цифры по погибшим и раненым значительно выше: из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием, многие сообщения требуют подтверждения. Это касается Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), Бородянки (Киевская область).

Также УВКПЧ принимает к сведению отчет генеральной прокуратуры Украины, согласно которому на 8 утра 6 апреля погибли 167 и ранены 279 детей.