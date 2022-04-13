ЧП произошло в районе пика «Молодежный»
  • 312
Спасатели ведут поиски двух человек, оставшихся под лавиной в горах Алматы
Фото Жанары Каримовой

В горах Алматы, в районе пика «Молодежный», сошла лавина, накрыв двух человек. По данным ДЧС города, сейчас спасатели ведут их поиски.

«13 апреля в 13:28 поступило сообщение от оперативного дежурного службы спасения “109” о том, что в Медеуском районе, Туюксу, в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Предположительно под лавиной остались 2 человека», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Поисково-спасательные работы ведутся силами КСП «Туюксу», службы спасения «109», РОСО МЧС, ДЧС Алматы, «Казселезащита». Всего в поисках задействованы 26 человек, 6 единиц техники и 2 кинологических расчета.

В ДЧС напомнили, что ранее на основании штормового предупреждения предупредило жителей и гостей города через sms о лавинной опасности в горах 9-13 апреля.

Свежее из этой рубрики
В этом году военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане проводить не будут
Новости
В мажилисе предложили ряд мер для защиты бизнеса и внутреннего рынка на фоне экономических проблем России
Новости
Блогеров и вайнеров в Казахстане будут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид
Просматриваемые
Новости
Минздрав Казахстана в одностороннем порядке расторгает договоры на поставку лекарств из Украины
Новости
До сотни человек собрались на акцию против строительства ЖК рядом с центральным стадионом в Алматы
Новости
Полиция сорвала акцию у российского консульства в Алматы
Новости
Россия преднамеренно срывает поставки казахстанской нефти в Европу – СМИ
Новости
Агентство S&P заявило, что Россия объявила дефолт по внешнему долгу
Новости
Казахстан снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном