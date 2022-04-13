Гражданин Франции погиб под лавиной в горах Алматы – ДЧС

В ДЧС Алматы сообщили о гибели второго туриста, гражданина Франции, попавшего сегодня под лавину. Всего на месте происшествия находилась группа из шести человек.

«На месте происшествия было 6 человек, 5 человек являются гражданами Франции, один казахстанец (гид). Первого пострадавшего (гражданин Франции) спасли, один – не выжил под лавиной, спасатели РОСО МЧС нашли второго человека без признаков жизни. На вертолете службы спасания тело транспортировали до "Медео"», - говорится в сообщении пресс-службы департамента по ЧС.

Спасатели ожидают следственную группу.

По информации заместителя начальника ДЧС Ерлана Алибекова, группа из шести человек каталась на склонах и спровоцировала сход лавины объемом 35 тыс. кубометров. У пострадавшего, извлеченного спасателями из-под снега, травма плеча и травма бедра.

Напомним, сегодня около половины второго дня на Туюксу в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались 2 человека. Через два часа спасатели извлекли из-под снежной массы одного пострадавшего.