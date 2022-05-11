Второй фармзавод в Алматы построят турецкие инвесторы

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику обсудила вопросы совместной реализации проектов с главой фармацевтической компании Nobel Ilac Хасан Улусой. Как сообщила пресс-служба Минздрава, турецкая компания построит в Алматы второй фамзавод.

«В рамках дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, а также успешного показателя наших партнерских отношений служит сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве по строительству второго фармацевтического завода в Алматы», - сказала в ходе встречи Гиният.

Она напомнила, что 20 лет назад был создан совместный завода АО «Нобел АФФ» по производству фармацевтической продукции. Теперь компания Nobel Ilac планирует инвестировать дополнительно $55 млн в модернизацию и расширение действующего производства, а также строительство второго фармацевтического завода в Алматы, где будет налажено производство препаратов в форме саше и высокотехнологичных биосимиляров. Сейчас ведется разработка ПСД и ТЭО проекта, их планируется завершить до конца первого полугодия 2022 года и приступить к поэтапной реализации проекта с полным завершением в декабре 2025 года.

Также Ажар Гиният подписала двустороннее соглашение по производству фармацевтических препаратов в Алматы с главой одноименной компании Зейнеп Атабай. По словам министра, данное предприятие позволит развивать отечественное производство оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, увеличить экспортный потенциал отечественной фармацевтической продукции, а также нарастить научный и кадровый потенциал и др.

По данным Минздрава, в рамках подписанного соглашения компания ATABAY KİMYA SANAYİ TİCARET намерена инвестировать в строительство завода $10 млн, сроки реализации проекта – до конца 2023 года, будет создано 200 новых рабочих мест.