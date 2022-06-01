315 уголовных дел направлено в суд
758 уголовных дел по январским событиям остается в производстве органов внутренних дел – МВД
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Тамара Вааль, Власть

Правоохранительные органы Казахстана расследуют 758 уголовных дел по фактам краж, грабежей и хищения оружия во время январских событий. Как сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, на сегодняшний день 315 дел уже направлено в суд.

«На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 758 уголовных дел. Основная нагрузка легла на следователей города Алматы, где расследуется 560 дело. Именно в южной столице организаторы массовых беспорядков целенаправленно вовлекали в эти процессы большое количество людей, способствуя совершению краж, грабежей и хищений оружия», - сообщил Адилов.

По его словам, по тем фактам, где установлены подозреваемые лица и изъято похищенное имущество, с обвинительным актом в суд направлено 315 уголовных дел в отношении 507 лиц. Большая часть, или 224 дела, направлены в суд Алматы, по Алматинской области – 53 и по Жамбылской области – 12 уголовных дел. Вместе с тем на стадии досудебного расследования освобождены из-под стражи 463 подозреваемых, которые признали вину и возместили ущерб. По данным Адилова, в данный момент по делам органов полиции под стражей остаются всего 18 лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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