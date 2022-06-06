На большей части страны также ожидается жаркая погода
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40-градусная жара ожидается на юго-западе Казахстана
Фото Жанары Каримовой

7-9 июня на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, но при этом температура воздуха повысится, на юго-западе до +42°С, сообщает «Казгидромет».

«С Северо-западным циклоном на большей части РК ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. Только на юго-западе и востоке республики прогнозируется погода без осадков», - сообщают синоптики.

На севере республики температура воздуха повысится до +23+30°С, на юге области +33°С, в центре до +27+35°С, на востоке до +28+33°С, на юге +36°С, в южных регионах +27+35°С, на юго-западе +37+42°С. Только на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки.

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