В Карагандинской области зафиксирован массовый падеж скота

В селе Акшокы Шетского района Карагандинской области зафиксирован массовый падеж скота. Ветеринары утверждают, что причиной падежа является неизвестное инфекционное заболевание, сообщает «Казинформ» .

Массовая гибель животных началась еще 10 дней назад. По официальным данным, всего в сельскому округе более 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, инфекцией заразилось 240 голов, из них погибло 76 голов КРС. Большинство погибших – двух-трехмесячные телята.

По данным управления ветеринарии Карагандинской области, погибший скот утилизирован, «ликвидационные работы проведены на территории старого скотомогильника, принадлежащего сельскому округу».

«Ветеринарными специалистами совместно с владельцами животных проводится симптоматическое лечение больного поголовья», - добавили в пресс-службе управления.

Ветеринары отобрали пробы с больных животных, чтобы выяснить причину падежа, пробы доставлены в Карагандинский областной филиал республиканской ветлаборатори.