Инфекцией заразились 240 голов КРС, из них погибло 76 голов
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В Карагандинской области зафиксирован массовый падеж скота
Иллюстративное фото Владимира Третьякова

В селе Акшокы Шетского района Карагандинской области зафиксирован массовый падеж скота. Ветеринары утверждают, что причиной падежа является неизвестное инфекционное заболевание, сообщает «Казинформ».

Массовая гибель животных началась еще 10 дней назад. По официальным данным, всего в сельскому округе более 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, инфекцией заразилось 240 голов, из них погибло 76 голов КРС. Большинство погибших – двух-трехмесячные телята.

По данным управления ветеринарии Карагандинской области, погибший скот утилизирован, «ликвидационные работы проведены на территории старого скотомогильника, принадлежащего сельскому округу».

«Ветеринарными специалистами совместно с владельцами животных проводится симптоматическое лечение больного поголовья», - добавили в пресс-службе управления.

Ветеринары отобрали пробы с больных животных, чтобы выяснить причину падежа, пробы доставлены в Карагандинский областной филиал республиканской ветлаборатори.

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