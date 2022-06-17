Встраивание казахстанских заводов в производственные цепочки российских предприятий обсудили президенты Казахстана и Татарстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Как сообщила Акорда, они обсудили перспективы расширения сотрудничества между странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Особое внимание было уделено реализации совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий Российской Федерации», - сообщила пресс-служба президента РК.

В ходе встречи также был рассмотрен ход имплементации совместных проектов с компаниями «КАМАЗ» и «Татнефть».

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие казахско-татарских отношений, которые занимают важное место в многогранных отношениях Казахстана с Российской Федерацией. По итогам 2021 года, взаимный товарооборот составил $423 млн, а за четыре месяца этого года – $143 млн. В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что республика готова оказать полное содействие казахстанским компаниям заходиьть на российский рынок через Татарстан.