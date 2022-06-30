Но вопросы у депутатов к правительству остались
Парламент Казахстана завершил работу
фото parlam.kz

Тамара Вааль, Власть

Парламент Казахстана официально завершил работу второй сессии седьмого созыва и ушел на каникулы. Соответствующее постановление депутаты приняли в четверг в ходе совместного заседания палат.

«Сегодня мы завершаем работу и подводим итоги второй сессии парламента седьмого созыва. Ключевые стратегические приоритеты текущей сессии были определены президентом Касым-Жомартом Токаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в послании народу Казахстана. В прошедший период парламентская деятельность была насыщена знаковыми событиями и важными решениями», - сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

В частности, отметил он, нынешняя сессия прошла под знаком 30-летия независимости, 25-летия парламента Казахстана. Особой она стала и благодаря проведению республиканского референдума по поправкам в Конституцию.

За прошедшую сессию в работе мажилиса и сената было 127 законопроектов, 78 из которых были приняты. В настоящее время 66 уже подписаны президентом и вступили в силу.

Вместе с тем спикер мажилиса обратил внимание на недостатки в подготовке законопроектов со стороны правительства.

«В числе системных недостатков – слабое планирование, недостаточная проработка и неподготовленность законопроектов. Зачастую правительство активизируется, когда поджимают сроки. Как правило, это происходит в конце года или сессии. Сложилась тенденция значительной переработки законопроектов в стенах парламента, отсутствие четкой позиции правительства по тем или иным нормам», - рассказал Кошанов.

Он подчеркнул, что в рассматриваемые законопроекты «бесконечно вносятся изменения», в их числе поправки, не отвечающие концепции законопроекта. Как результат – значительным образом меняется первоначальная концепция законопроекта. Имеются случаи, когда «министры за счет депутатов решают свои горящие вопросы». Это происходит и на стадии рассмотрения в мажилисе, и в сенате. В результате одобренный мажилисом законопроект возвращается сенатом, и среди новых поправок – нормы, которые не предлагались и не обсуждались в мажилисе.

«Некачественная подготовка законопроектов и несвоевременное проведение экспертиз могут препятствовать реализации поставленных главой государства задач. Необходимо обратить внимание еще на один момент: несвоевременное предоставление заключений на поправки депутатов. К примеру, по законопроекту “По защите прав ребенка” ответ правительства пришел через пять месяцев. В итоге это привело к принятию закона через два года с момента внесения в мажилис», - констатировал спикер.

Он также отметил недостаточную подготовленность докладчиков отдельных министерств и ведомств при представлении законопроектов в обеих палатах парламента. При этом Кошанов заверил, что оценка качества законопроектов и экспертиз в будущем будет на особом контроле парламента. Кроме того, у депутатского корпуса есть нарекания и к качеству ответов на депутатские запросы.

«Надо понимать, что в депутатских запросах, прежде всего, мы поднимаем чаяния и наказы наших избирателей. А на них мы получаем от правительства и других госорганов стандартные отписки. Поэтому мы ввели в практику – устные ответы госорганов на депутатские запросы», - подчеркнул Кошанов, заявив, что в дальнейшем депутатский корпус и члены правительства должны «совместно наладить системную работу по повышению качества законов».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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