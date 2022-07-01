Это обусловлено выходом Великобритании из ЕС
Казахстан и Великобритания подпишут новое соглашение о стратегическом партнерстве
Фото из Facebook British Embassy in Kazakhstan

Тамара Вааль, Власть

В связи с выходом Великобритании из Европейского союза, Казахстану предстоит переформатировать связи с этой страной. Как сообщил в пятницу в ходе международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений» министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, завершена работа над новым соглашением о стратегическом партнерстве с Великобританией.

«В связи с выходом Великобритании из состава ЕС перед нами стоит задача по переформатированию казахстанско-британских связей. С удовлетворением отмечаем завершение работы над новым Соглашением о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией», - сообщил Треуберди.

Казахстан также выстраивает новый этап отношений с Соединенными Штатами Америки. Министр отметил, что основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках комиссии по расширенному стратегическому партнерству. На европейском направлении взаимодействие Казахстана и ЕС основывается на максимальном использовании преимуществ, создаваемых действующим соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, укреплении торгового и инвестиционного сотрудничества.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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