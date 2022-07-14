Это будет необходимо «в случае особого кризиса»
Токаев не исключает смены правительства осенью
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Тамара Вааль, Власть

На расширенном заседании правительства в четверг президент Касым-Жомарт Токаев оценил работу кабинета министров как «среднюю» и предупредил о возможных кадровых решениях осенью.

«В целом работу правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается быть настойчивым. Но в нынешний период расслабляться нельзя. Необходимо максимально увеличить скорость работы», - заявил Токаев.

По его словам, необходимо искать новые и свежие методы. И правительство «должно быть основным государственным институтом, предлагающим и реализующим реальные реформы, а не просто оперативным штабом, быстро реагирующим».

«В Казахстане много экономистов и предпринимателей. Высокообразованных и талантливых. Но можно сказать, что конкретных предложений у них мало, если они вообще есть. К осени, вероятно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что это будет необходимо в случае особого кризиса», - резюмировал президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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