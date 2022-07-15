Более двух тысяч человек поддержали петицию за отставку Даурена Абаева

В Казахстане запустили петицию за возврат в прокат мультфильма «Базз Лайтер» и за отставку министра культуры и спорта Даурена Абаева. Петицию подписали уже почти 2,8 тыс. человек, из них более 2,3 тыс. поддержали.

Как отмечается в петиции, 14 июля министр культуры и спорта Даурен Абаев публично поддержал петицию актера Нуртаса Адамбая о запрете мультфильма «Базз Лайтер». Актер увидел в картине ЛГБТ-пропаганду и посчитал, что мультфильм противоречит принципам ислама, пропагандируя «нетрадиционные» ценности. Однако «Казахстан является светской страной, и никакая религия не может быть признана ведущей или обязательной».

«А значит запрет фильма противоречит демократическим основам Казахстана, которые гласят, что граждане Казахстана не обязаны соблюдать традиции определенной религии. Следовательно запрет фильма является нарушением прав человека», - отмечается в петиции.

Также указывается, что Даурен Абаев, поддерживая запрет фильма, выступает за цензуру, которая запрещена Конституцией республики.

«Считаем действия Даурена Абаева антиконституционными и недопустимыми для министра. А потому требуем его отставки с должности министра культуры и спорта», - говорится в документе.